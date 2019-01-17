Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 95 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. CHP’nin suya indirim isteği oy çokluğu ile meclis gündemine alınmazken CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir ve İbrahim Karaosmanoğlu arasında tartışma yaşandı. Mecliste yapılan gizli oylama sonrası Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna; Hasan Numan Tonga, Cafer Demirbaş, Berna Abiş, İrfan Kurt ve Abdullah Honca seçildi.

DİLOVASI’NIN ASFALT TARTIŞMASI

CHP’li Meclis Üyesi Dilek Tan, “Dilovası Bağdat Caddesi’nde kaç kilometrelik yol yapıldı. Kaç ton asfalt kullanıldı. Vatandaşların dökülen asfaltla ilgili kaygısı var. Dökülen asfaltın bozulduğu yönünde şikayetler var” dedi. Başkan Karaosmanoğlu ise, “Eğer asfalt bozulduysa teknik arkadaşlarımız ilgilenecektir” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise konuyla ilgili “Ana caddede asfalt atıldıktan ertesi gün yağmur yağdı. Arkadaşlarımız bozulan yeri hemen onardı” ifadelerini kullandı.

CHP’LİLER İNDİRİM İSTEDİ BAŞKAN VERMEDİ

CHP grubu “İçme suyunda yüzde 35 indirim talep ediyoruz. Su indiriminin Kocaeli halkına fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diyerek konuyla ilgili önerge verdi. Karaosmanoğlu ise “Bu İSU Genel kurulunun görevi. Mevzuat olarka bunu gündeme alamayız. Yuvacık Barajı’na her ay su gelirimizin yarısından daha fazla borç ödüyoruz. Türkiye’nin en yüksek maliyetli suyunu İzmir’den, Eskişehir, İstanbul ve Sakarya’da indirimli veriyoruz. Suya TEFE-TÜFE oranında yapılan yüzde 23 zammı geri çektik. Yüzde 35 indirim mümkün değil. Her yıl TEFE-TÜFE oranında zam yapıyoruz” dedi.

‘GİDERAYAK YAPSAYDINIZ’

Konuyla ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Engin Taşdemir, “Bu kararı büyükşehir meclisinde alabilirsiniz. İndirim kararını nereden aldınız. Kamuoyunu yanıltmayın. Bu fiyatın üzerine nasıl indirim yaptınız bizim neden haberimiz yok. Toplumun sizi hayırla yad etmesi için giderayak bu indirim kararını almanızı isterdim” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın belediyenin 2018 yılı denetim komisyonunun kurularak komisyona Hasan Numan Tonka, Cafer TeyyarDemirdaş, Berna Abiş, İrfan Kurt ve Abdulkadir Honca’nın seçilmesi için meclis üyeleri oy kullanıldı. Tonka 62, Demirdaş 62, Abiş 62, Kurt 61, Honca ise 60 oy aldı.

‘KEYFİ KAMULAŞTIRMA YAPILAMAZ’

söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Başiskele’de park ve konut alanları yolla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Konut parselleri park alanları parselleriyle oynanarak değişiklik yapılıyor. Bu ancak kamusal yararlarda yapılabilir. Yolla ilgili değişiklikte sorun yok. Ancak buradaki park alanların formuyla oynanıp yerleri değiştiriliyor. Biz burada park alanlarının oynanmasına karşıyız” dedi. Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ise “Bakanlıkça onaylı zemin etüdü plana işleniyor. Gereksiz yere kamulaştırmaların önüne geçiliyor” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

BAYRAMOĞLU’NDA EMSAL ARTIRIMI VAR MI?

CHP’li Orhan Tanış, 21. Maddeyle ilgili söz alarak “Darıca Bayramoğlu’nda bulunan 390 dönüm arsa bulunuyor. Bu bölge, BDDK’nın elindeyken emsal oranları 0-50, 0-80 ve 1,20, kat adedi ise 3’tü. Bu planlama bölgesiydi satıldıktan sonra emsal bedelleri artırıldı. Arazinin bedeli 4-5 kat artarak haksız kazanç elde ediliyor. Kentin yüksek kesimlerinde toplumdan ayrı bir kesim oluşturmak vatandaşları ayrıştırmaktır. Bu tür projeler kentin dışında uygulanmalıdır. Bu bölgenin devletin elinden çıktıktan sonra özel bölge ilan edilmesini nasıl açıklayacaksınız. Bu alanda kamusal bir zarar oldu mu” diye sordu. Başkan Karaosmanoğlu CHP’li Tanış’a “Proje, zaten kentin dışında uygulanıyor. Orada sahil yapımı, okul spor salonu ve marina yapımı var. Bana göre harika bir proje” diye cevap verdi.

DOĞU YAKASINA DOĞALGAZ

Derince ve Gölcük İlçeleri arasında yapılması planlanan İzmit Körfezi geçişine ait deniz dibi doğalgaz boru hattı ile Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin evsel ve serbest tüketicilerine kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sağlanacak. Proje kapsamında konut ve ticari tüketicilere kesintisiz ve güvenli doğalgaz arzını sağlamak için yaklaşık 7 Bin 700 metrekare, 2 Bin metresi deniz olmak üzere toplam 9 Bin 700 metre çelik doğal gaz boru hattı ile İzmit Körfezi'nin iki kıyısı birbirine bağlanmış olacak. Ayrıca deniz giriş ve çıkış noktalarına yapılacak SCADA sistemli vana odaları ile gaz akışı veya kesimi otomatik olarak yapılarak sistem güvenliği sağlanarak doğal gaz akışı kontrol altında tutulacak.

BİOENERJİ TESİSİ YAPILACAK

Dilovası Kayapınar Mahallesi’nde bulunan ticari-konut alanıyla ilgili konuşan CHP’li Orhan Tanış, “2003 yılında ticaret alanıydı. Daha sonra konut alanı olarak planlandı. Belediye imar verip vatandaşa satıyor. Vatandaş da bina yapmak istediğinde alan ticari olarak görünüyor” dedi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. Orhan Tanış, “Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde 75 Bin metrekarelik alanda biyoenerji tesisi (odun talaşından enerji üreten bir tesis) yapılmak isteniyor. Burada bulunan iletme kendi arazisi içinde yapsa itirazımız olmayacak. Kendi atıklarını bertaraf edip kendi kullanacak. Bunun devlete ait orman arazisinin tahsis edilip kullanılmasını uygun bulmadık” dedi. Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Burası orman arazisi değil” dedi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

MEZARLIK KONUSU KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

İzmit Hatipköy Mahallesi’ne mezarlık yapılması konusunu içeren madde komisyona havale edildi. CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu maddeyle ilgili konuşan CHP’li Orhan Tanış, “Burada 55 dönümlük tarım alanı mezarlık yapılıyor. Bu alanın maliyeti yaklaşık 10 milyon lira civarında. Kıt kamu kaynaklarını bu şekilde kullanmamalıyız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak ise, “İzmit’in mezarlığa ihtiyaç var. Yaşarken mezar yeri ayrılmak istenirse 2 bin 300 kişi. Ortalama olarak kazanç 600 lira bir gelirimiz söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘ÖLENİN SESİ ÇIKMAZ’

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu CHP’lilere hak vererek, “Kusura bakmayın hem 25 kuruş hem şoför mahalli olmaz. Ormandan alalım bu araziyi. Buna bir çalışalım. Birkaç kilometre ötede yapalım. Vazgeçelim ne yapalım. Ölene biz yer buluruz rahat olun, ölenin sesi çıkmaz” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının 14 Şubat Perşembe günü yapılmasına karar verildi. Ekin EKEN