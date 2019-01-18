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Bu sınavı kaçırmayın!

Türkiye’nin en iyi okullarından birinde okumak istiyorsanız, Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nın bursluluk ve okula giriş sınavını kaçırmayın.

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Türkiye’nin en başarılı özel okullarından Nesibe Aydın Okulları’nın Kocaeli şubesi, ‘bursluluk ve okula giriş’ sınavını bu yıl 24 Şubat Pazar günü yapacak. Ortaokul 8, lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği sınav için ön kayıtlar başladı.Sınava girecek öğrenciler elde ettikleri sonuca göre hem yüzde 100’den yüzde 15’e kadar değişen oranlarda burs hem de Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nda okumaya hak kazanacak.

3 BİN ÖĞRENCİ GİRMİŞTİ

Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nın Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki binasında gerçekleştirilecek sınava geçen yıl 3 bine yakın öğrenci girmişti, bu yıl rekor bir katılım bekleniyor. Sınava girmek isteyen öğrenciler okula şahsen başvuruda bulunabileceği gibi www.onkayit.nesibeaydin.k12.tr adresinden kayıt yaptırabilir ya da 311 59 46/ 311 55 60 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alabilir.

İLETİŞİM

Adres: Yahya Kaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sok., No:51, İzmit/Kocaeli

Telefon:  311 59 46-311 55 60

BAŞVURU ADRESİ

www.onkayit.nesibeaydin.k12.tr

Bugün 08:55 TSİ - Eğitim

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