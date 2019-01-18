Aldıkları içki ve cipslerin parasını ödemeden kaçtılar

Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan bir büfeye gelen 3 kişi içki, cips, çerez ve çikolata aldı. Büfe sahibi Cevat Koyuncu'nun başka bir müşteriye bakmasını fırsat bilen 3 kişi bir anda aldıklarıyla kaçtı. Cevat Koyuncu, 3 kişinin peşinden koştuysa da gençleri yakalamayınca polisi aradı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 3 kişinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Cevat Koyuncu, benzeri olayları daha önce de yaşadığını ve dikkatli olmaya çalıştığını söyledi.