Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan bir büfeye gelen 3 kişi içki, cips, çerez ve çikolata aldı. Büfe sahibi Cevat Koyuncu'nun başka bir müşteriye bakmasını fırsat bilen 3 kişi bir anda aldıklarıyla kaçtı. Cevat Koyuncu, 3 kişinin peşinden koştuysa da gençleri yakalamayınca polisi aradı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 3 kişinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Cevat Koyuncu, benzeri olayları daha önce de yaşadığını ve dikkatli olmaya çalıştığını söyledi.
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Aldıkları içki ve cipslerin parasını ödemeden kaçtılar
Körfez ilçesinde, büfe sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan kişiler aldıkları içki, cips ve çerezlerin parasını ödemeden kaçtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz