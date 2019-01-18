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En iyi Kuzu Tandır nerde yenir?

Osmanlı mutfağından gelen çok özel bir miras Kuzu Tandır,  Kocaeli’de en iyi nerede yapılıyor? İşte cevabı…

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300 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilen ve yaklaşık 30 kişinin çalıştığı Yağız Kebap’ta Osmanlı Mutfağı’nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Kuzu Tandır’ı zevkle yiyebilirsiniz.

KUZU TANDIR’A BAYILACAKSINIZ!

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Osmanlı Mutfağı’nın en lezzetli et yemeklerinden biri olan Kuzu Tandır, Yağız Kebap’ta bir başka yapılıyor. Balıkesir kuzusundan yapılan Kuzu Tandır, kuzunun en lezzetli yerlerinden biri olan incik kısmından hazırlanıyor. Kuzu incik, koyun etinin pirzola ile birlikte en makbul kısmıdır. Çünkü özellikle kuzuda etin en yumuşak ve en lezzetli yerlerinden biridir. Kuzunun az sinirli bölgesi olduğu için et sevenler için tadına doyum olmuyor. Yağız Kebap’ta güveçte fırına verilen Kuzu Tandır’a, kekik, biberiye dökülüyor. Defne yaprağı, kaya tuzunun yanı sıra mevsim yeşillikleri ile süslenen Kuzu Tandır, muhteşem bir sunum ile masanıza geliyor. Mutlaka denemelisiniz… Restaurantta ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey bulunuyor. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap’ta alternatifiniz oldukça fazla…

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BİRBİRİNDEN LEZZETLİ DİĞER YEMEKLER ve ÇORBALAR

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote ve beyaz et çeşitleriyle birlikte birbirinden lezzetli çorba çeşitleri de mevcut. Kelle-paça, işkembe, Mercimek, Ezogelin çorbalarının yanı sıra Adana bölgesinin efsane lezzetleri arasında yer alan Şırdan Dolması, Kırkkat ve Mumbar Dolması da alternatifleriniz arasında yer alıyor.

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OTOPARK SORUNU YOK!

Ücretsiz otopark sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veriyor.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46

Bugün 09:12 TSİ - Ekonomi

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