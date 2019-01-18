Yarıyıl karne töreni Hereke’de

İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 350 bin öğrenci, bugün karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak. Yarıyıl karne dağıtım töreni bugün saat 11.00’de Yukarı hereke İlk ve Ortaokulu’nda yapılacak. Okullar ikinci dönem 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.