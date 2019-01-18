İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 350 bin öğrenci, bugün karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak. Yarıyıl karne dağıtım töreni bugün saat 11.00’de Yukarı hereke İlk ve Ortaokulu’nda yapılacak. Okullar ikinci dönem 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
Bugün 09:43 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 10:20 TSİ
Yarıyıl karne töreni Hereke’de
İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 350 bin öğrenci, bugün karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:43 TSİ - Eğitim
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz