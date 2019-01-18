Hiçbir şeyi hatırlamayan annesini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Gebze'de yaşayan 46 yaşındaki Suna Dege, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi hatırlamıyor. Oğlu ise onun yanından bir an olsun ayırmıyor. Anne Suna Dege, konuşamıyor, hiç kimseyi tanımıyor ve hiçbir şeyi hatırlamıyordu. 20 yaşındaki oğlu Mutlu, büyük bir vefa örneği gösterdi. Kendisini annesinin bakımına adadı. Dege, ani başlayan unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu.

BÜYÜK EV KAZALARI ATLATTILAR

Mutlu Dege, "Doktor bana beyninde damar tıkanıklığı var dedi. Kalpten beyne pıhtı atmış. Hastaneye yatması gerekiyor dediler. Hastaneye yattı, sabah uyandı. Ne kendini hatırlayabildi ne bizi. Konuşması da bozuldu. Ayağa dahi zor kalkıyordu" diye konuştu. Taburcu olduktan sonra, anne oğul için hayatın akışı değişti. Annesinin unutkanlığı nedeniyle büyük ev kazaları da atlattılar. Dege, artık annesini hiç yalnız bırakmıyor. Evde boş kaldığı zamanlarda açık öğretim fakültesi derslerine çalışıyor. Vefalı evlat, annesinin iyileşeceği, kendisinin de askere gidip çalışmaya başlayacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor. Kaynak: TRT Haber