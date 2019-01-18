Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:53 TSİ- Gündem G: Bugün 09:58 TSİ

Hiçbir şeyi hatırlamayan annesini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Gebze'de yaşayan 46 yaşındaki Suna Dege, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi hatırlamıyor. Oğlu ise onun yanından bir an olsun ayırmıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze'de yaşayan 46 yaşındaki Suna Dege, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi hatırlamıyor. Oğlu ise onun yanından bir an olsun ayırmıyor. Anne Suna Dege, konuşamıyor, hiç kimseyi tanımıyor ve hiçbir şeyi hatırlamıyordu. 20 yaşındaki oğlu Mutlu, büyük bir vefa örneği gösterdi. Kendisini annesinin bakımına adadı. Dege, ani başlayan unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu.

BÜYÜK EV KAZALARI ATLATTILAR

Mutlu Dege, "Doktor bana beyninde damar tıkanıklığı var dedi. Kalpten beyne pıhtı atmış. Hastaneye yatması gerekiyor dediler. Hastaneye yattı, sabah uyandı. Ne kendini hatırlayabildi ne bizi. Konuşması da bozuldu. Ayağa dahi zor kalkıyordu" diye konuştu. Taburcu olduktan sonra, anne oğul için hayatın akışı değişti. Annesinin unutkanlığı nedeniyle büyük ev kazaları da atlattılar. Dege, artık annesini hiç yalnız bırakmıyor. Evde boş kaldığı zamanlarda açık öğretim fakültesi derslerine çalışıyor. Vefalı evlat, annesinin iyileşeceği, kendisinin de askere gidip çalışmaya başlayacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor. Kaynak: TRT Haber

Bugün 09:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Özgür - Helal olsun senden, Allah razı olsun bu ülkenin senin gibi gençlere çok ama çok ihtiyacı var.

Yanıtla . 0Beğen 18 Ocak 13:08
02

Ergün - Maşallah okurken gözlerim doldu.Allah senden razı olsun Allah şifa versin tez zamanda.

Yanıtla . 1Beğen 18 Ocak 12:18
01

Vatandaş - helal olsun sana. senin gibi evlatlara çok ihtiyacımız var.

Yanıtla . 1Beğen 18 Ocak 10:20
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Havalar ısınıyor... mask
Havalar ısınıyor...
Uzay için ilk adım, Kocaeli’den atılacak mask
Uzay için ilk adım, Kocaeli’den atılacak
TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü mask
TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
Aldıkları içki ve cipslerin parasını ödemeden kaçtılar mask
Aldıkları içki ve cipslerin parasını ödemeden kaçtılar
İş yerinden para çaldı, polise yakalandı mask
İş yerinden para çaldı, polise yakalandı
Kocaeli'deki barajlara kar dopingi mask
Kocaeli'deki barajlara kar dopingi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL