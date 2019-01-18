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Uzay için ilk adım, Kocaeli’den atılacak

Bilim ve Teknoloji açısından Türkiye'yi kalkındıracak olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasının ardından ilk toplantının yapılacağı tarih ve aynı zamanda toplantıda konuşulacak konular belli oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Milli Uzay Programı Çalıştayı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın gerçekleştirilecek ilk toplantısının detayları resmileşti. İlk çalıştayda Bakan Mustafa Varank öncülüğünde Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturulacak. Gebze'de bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde (TÜSSİDE) gerçekleştirilecek olan çalıştay, 18-19 Ocak tarihinde düzenlenecek.

Uzay hakkında birçok şey ele alınacak

Milli Uzay Programında uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konularını ele alacak olan Varank, ajansın 'Milli teknoloji güçlü sanayi' vizyonu, uzay ve havacılık alanında hayat bularak yüksek katma değerli üretim hedefini doğrudan karşılayacağını düşünüyor.

Uzay Ajansı'nın görevi ne olacak?

Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrolarını, uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini ele alacak olan ilk çalıştayda, milli sanayinin diğer sektörlerden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların hedefleri belirlenecek. Böylelikle hem uzayda hem de diğer sanayi bölgelerinde kalkınma sağlanacak. Ayrıca uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün detaylandırılmasında rol oynayacak Türkiye Uzay Ajansı, uzayda varlık gösterebilmek için gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek.

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