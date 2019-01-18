Aylıkları 1000 TL'ye tamamlanan binlerce emekliye 4 yıl boyunca zam yapılmayacak

Binlerce emekliyi ilgilendiren yasa teklifi TBMM'den geçti. Bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylığı bin liraya tamamlanacak. Ancak aylığı bin liraya tamamlanan emekliler yaklaşık 4 yıl zam alamayacak ve 1000 liralık gelirleri artmayacak.

750 LİRA ALAN EMEKLİNİN MAAŞI BİN TL OLDU

Buna göre örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 250 lira da Hazine'den destek sağlanarak ele geçen gelir 1000 liraya yükseltilecek. Her 6 ayda bir verilen maaş zammı 1000 liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılacak. Böylece örneğin maaşlara yüzde 10 zam yapıldığını 750 liralık emekli aylığı 75 lira artarak 825 liraya çıkacak. Hazine'nin emekliye yapacağı ek ödeme 250 liradan 175 liraya düşecek.

MAAŞ BİN TL'YE ULAŞANA KADAR ZAM UYGULANMAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Emeklinin aylık geliri yine 1000 lirada kalacak. Bu sistem emekli aylığı 1000 liraya ulaşana kadar böyle devam edeceği için emeklinin aylığı 3-4 yıl boyunca hep 1000 lirada kalacak, reel zam alamamış olacak.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Maddenin Meclis'teki görüşmeleri sırasında CHP, 1000 liranın 2 bin 20 liralık net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, İYİ Parti de 1300 liraya çıkarılması için iki ayrı önerge verdi. Ancak bu iki önerge de kabul edilmedi.

'4 YIL BOYUNCA BİN TL'YE TALİM OLUNACAK'

CHP Milletvekili Süleyman Girgin, "En düşük emekli maaşı 1000 liranın altında olamaz diye düzenleme yapılıyor. Ama nasıl bir düzenleme yapılıyor? Yaklaşık 130 bin kişinin 1000 liranın altında ücret aldığı söylendi. Örneğin 700 lira maaşı olan bir emekli enflasyon oranında yüzde 10 zam alacak. Ne olacak maaşı? 770 lira. 1000 liraya tamamlanacak. Sonrasında, gelecek yıl ne olacak? Yine yüzde 10, tekrar 1000 liraya tamamlanacak. Sonra? Tekrar yüzde 10, tekrar 1000 liraya tamamlanacak. Ne zamana kadar? En az 4 yıl boyunca bu emeklilerimiz 1000 liraya talim edecek. Bunu özellikle vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum" dedi.

"SİZİ EMEKLİLER VURACAK"

Düzenlemeyi eleştiren İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk da AKP'li vekillere, "Sizi emekliler vuracak. Yaşlılık aylığını 1000 TL yaptığınız, asgari ücret bile ödemediğiniz o emekliler vuracak. Böyle palyatif tedbirlerle insanların ne zamana kadar oyunu alabileceksiniz?" dedi.