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Yolu kirleten firmaya ceza!

İzmit’te düzensiz çalışma sonucu yolu kirleten inşaat firması cezalandırıldı.

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İzmit’te düzensiz çalışma sonucu yolu kirleten inşaat firması cezalandırıldı. İzmit Belediyesi yetkilileri, Orhan Mahallesi Durmaz Sokak’ta inşaat temeli kazan bir firmanın yolu kirlettiğinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçildiğini belirterek” vatandaşların ihbarı sonucu bölgede yaptığımız incelemede yolu çamur içinde bırakan firma hakkında yasal işlemde bulunduk. Kirletilen yol belediyemiz arasözlerince tazyikli suyla yıkanarak temizlenmiş olup harcanan 250 liralık su bedeli de firmadan tahsil edilmiştir” dediler.

BELEDİYEDEN UYARILAR

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çevre temizliği konusunda vatandaşları da uyararak “Özellikle şehir merkezinde çöp toplama saatleri dışında çöp çıkartılması yasak. Bu konuda esnaf ve hane sahiplerine yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulmuştu. Buna rağmen uyarıları dikkate almayarak çevre kirliliği oluşturanlar tek tek tespit edilip haklarında yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca, mahalle aralarındaki boş alanlar da bazı kişilerce adeta çöp alanı olarak kullanılmaktadır. Cadde ve sokaklarda yeterince çöp konteynırı bulunmasına rağmen çöplerin boş alanlara atılmasını anlamak mümkün değil” şeklinde konuştular.

HAYVAN SEVGİSİ İÇİN ÇEVRE KİRLETMEMELİ

Sokak hayvanlarını beslemek isteyenlerin cadde ve sokakları kirleterek insan sağlığını tehlikeye düşürdüklerindi hatırlatan yetkililer “Bazı kişiler sokak hayvanlarını beslemek için cadde ve sokaklara et parçaları bırakıyorlar. Sokak ve caddelerde sahipsiz dolaşan hayvanlara iyilik edeyim derken çevre kirliliğine neden olunuyor. Hayvan severlerden bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” uyarısında bulundular.

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