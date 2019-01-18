3. Lig 3. Grup’ta 2018-2019 sezonunun ikinci yarısı bu nafta başlıyor. Lider Bayburt’un 6 puan gerisindeki ikinci Kocaelispor, Fatsa deplasmanına gidiyor. Transfer yasağını kaldıramayan takım, aynı kadroyla yola devam ediyor. Lider Bayburt ise kadrosunu daha da zenginleştirirken, eski Belediye Derince ve Gölcüklü Yunus Özdemir’i de transfer etti.
Bugün 10:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:32 TSİ
Kocaelili Yunus rakibimiz oldu
3.Lig 3.Grup’ta 2018-2019 sezonunun ikinci yarısı bu nafta başlıyor.
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Bugün 10:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz