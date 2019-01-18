Kocaelili Yunus rakibimiz oldu

3. Lig 3. Grup’ta 2018-2019 sezonunun ikinci yarısı bu nafta başlıyor. Lider Bayburt’un 6 puan gerisindeki ikinci Kocaelispor, Fatsa deplasmanına gidiyor. Transfer yasağını kaldıramayan takım, aynı kadroyla yola devam ediyor. Lider Bayburt ise kadrosunu daha da zenginleştirirken, eski Belediye Derince ve Gölcüklü Yunus Özdemir’i de transfer etti.