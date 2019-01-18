İzmit’te geçen bir yıl içinde 1143 adet inşaat ruhsatı verildiği açıklandı. İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı içinde 1143 adet inşaat ruhsatı verilirken 250 adet proje ön incelemesi, 301 adet müteahhit kaydı ile 204 adet asansör ruhsat işlemi yapıldı. Yetkililer, yine geçen yıl içinde 495 adet zemin durumu, 465 adet zemin etüt raporu verilirken 481 de arazi çalışması yapıldı.
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İzmit’te 1143 inşaat ruhsatı verildi
İzmit’te geçen bir yıl içinde 1143 adet inşaat ruhsatı verildiği açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz