Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren AHBAP, bu kez de Öykü Arin ve ilik bekleyen tüm hastalar için kök hücre bağışında bulunacak. Türkiye’nin her şehrinde bulunan AHBAP üyeleri aynı anda kök hücre bağışı yapacak. Cumartesi günü tüm Türkiye’yle eş zamanlı olarak yapılacak bağış kampanyasının Kocaeli ayağı da Gebze Meydan ile İzmit Merkez Kızılay şubesi olacak. Gebze Meydan ile İzmit Merkez Kızılay şubesine gelecek olan AHBAP üyeleri, Öykü Arin ve onun gibi yüzlerce ilik bekleyenler için kök hücre bağışında bulunacak. Ekin EKEN
Bugün 10:36 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 10:37 TSİ
AHBAP kök hücre bağışında bulunacak
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren AHBAP, bu kez de Öykü Arin ve ilik bekleyen tüm hastalar için ülke genelinde kök hücre bağışında bulunacak.
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Bugün 10:36 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz