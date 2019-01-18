Cheers Roof’un eski işlemecisi, İzmit’in tanınan simalarından Mehmet Aksu yaşamını yitirdi. İzmit’ten ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan Aksu’nun henüz tam bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı bilinen Aksu’nun intihar etmiş olabileceği de iddia ediliyor.