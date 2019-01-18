Cheers Roof’un eski işlemecisi, İzmit’in tanınan simalarından Mehmet Aksu yaşamını yitirdi. İzmit’ten ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan Aksu’nun henüz tam bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı bilinen Aksu’nun intihar etmiş olabileceği de iddia ediliyor.
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Mehmet Aksu'nun sır ölümü
Cheers Roof’un eski işlemecisi, İzmit’in tanınan simalarından Mehmet Aksu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz