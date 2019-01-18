Gölcük Belediyesi 61 adet iş yerini satıyor

Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait 61 adet iş yeri ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Belediye binasında 29 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ihale, kapalı teklif usulü ile yapılacak. 61 adet dükkanın adresi ve değeri ile ilgili bilgilere ulaşmak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

İHALE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.