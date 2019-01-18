Gölcük'teki taksi durağı, 10 yıllığına kiraya verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Çiftlik Mahallesi 4182. Sokakta bulunan taksi durağını 10 yıllığına kiraya verecek. En fazla 2 adet taksisi bulunan durak için açılacak olan ihale 30.01.2019 Çarşamba günü saat 10.30’ da Büyükşehir hizmet binasında gerçekleştirilecek.
İhalenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı;
1 adet ticari taksi için muhammen bedel 7.300,00.TL+KDV geçici teminat ise 219,00.TL
2 adet ticari taksi için muhammen bedel 14.600,00.TL+KDV geçici teminat ise 438,00.TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz