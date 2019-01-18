Derince Dumlupınar, Kocaeli şampiyonu

Son maçlar önceki gün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. İlk dört sırayı alan takımların kupa ve madalyaları törenle verildi. Türkiye Şampiyonası’nda İlimizi 3 takım temsil edecek. Hangi takımın hangi tarihte ve hangi İlde mücadele edeceği daha sonra açıklanacak. Üçüncülük maçı Maşukiye Leyla Sarıgöl ile Körfez Petkim Ortaokulu arasında oynanacak. İlk üç takımın birden Türkiye Şampiyonası’na gidecek olması, maçı her iki takım için de daha da önemli hale getirdi. Maçın başından itibaren daha diri oynayan Körfez Petkim Ortaokulu, maçı 3-0 kazandı, Türkiye Şampiyonası’na gitme hakkı elde etti.

FİNAL MAÇI 2.5 SAAT SÜRDÜ…

Final maçı ise Başiskele Yedi İklim Koleji ile Derince Dumlupınar arasında oynandı. Şampiyonluğun en büyük adayı Derince Dumlupınar, güçlü kadrosu ile ilk seti kazandı. İkinci ve üçüncü seti iseBaşisekele Yedi İklim Koleji kazandı. Durum 2-1 oldu. Dördüncü sette ise Derince Dumlupınar kazanarak durumu 2-2 yaptı. Son sette ise Tie- Break setini kazanan Derince Dumlupınar, 3-2 galip geldi. Ahmet AKAY

BAŞİSKELE YEDİ İKLİM KOLEJİ: 2 DERİNCE DUMLUPINAR OO: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Eyüp Atalı ***, Gamze İlbey ***

BAŞİSKELE YEDİ İKLİM KOLEJİ: Duygu Aslan ***, Boren Hazer **, İrem Yavuz ***, Zeynep Acar **, Zeynep Kocadoğan ***, Ecemsu Atar **, Bedriye Bengisu Aşık **, Zehra Küçükada ***, Gökçe Naz Yetgin **, Dilara Kaymacı **

DERİNCE DUMLUPINAR OO: Ezgi Ecrin Karabulut ***, Aybüke Oruç ***, Irmak Ağca ***, Nurseda Çidemli ***, Ecem Arığ ***, Aleyna Erdoğan ***, Zeynep Sude Çelik ***, Beste Didem Gündüz ***, Damla Bay ***, Ece Nur Akbayık ***, Ceren Sıla Kalender ***, Zehra Çalışkan ***

SETLER: 21-25, 25-14, 25-17, 24-26, 12-15

MAŞUKİYE LEYLA SARIGÖL OO: 0 KÖRFEZ PETKİM OO: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKELER: M.Ali Yılmaz ***, Hamza Altınok ***

MAŞUKİYE SARIGÖL OO: Ceren Çağlar **, Emine Elif Tulunsoy ***, Sude Nur Tokdemir **, İrem Tiryaki ***, İlayda Mert **, Sümeyye Karslı **, Makbule Aydın **, İlayda Karakaş **, Beyzanur Halil **

KÖRFEZ PETKİM OO: Nisa Naz Demirci ***, Livanur Kılıç ***, Beyza Ünsür ***, Ceren Demirel ***, Şevval Avar ***, Yağmur Savat ***, Ezgi Bozkurt **, Yağmur Matgüncü **, Doğa Bostan **

SETLER: 15-25, 15-25, 12-25