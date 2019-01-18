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Yapımı bitmeyen kavşakta kaza!

İzmit'te yapımı devam eden dönel kavşakta kaza meydana geldi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, Seka Park 2. Etapta eski Mannesman Boru Fabrikası’nın yerine yapılan kongre merkezi inşaatı devam ediyor. Büyükşehir, yapımı devam eden kongre merkezi önüne dönel kavşak da yapıyor. Yaklaşık bir aydır yapımı devam eden dönel kavşakta bugün buzlanan yolda kayan bir araç kaza yaptı. Alınan bilgilere göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye ait araç, Plajyolu yönünden gelip, İzmit istikametine gidiyordu. Buzlanan yolda aniden fren yapınca kaymaya başlayan araç, yapımı devam eden dönel kavşağa uçtu. Sokak lambadına çarparak önü parçalanan araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Dönel kavşağın bölgede yolu daha da daralttığı, üstelik önlem alınmadan, yönlendirme yapılmadan inşaatın devam ettiği, özellikle geceleri sürücülere adeta tuzak görevi gördüğü belirtiliyor.

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Yorumlar

(1)
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Emre Meşe - hava günlük güneşlik ne buzlanması yaa kimse ben kötü şoförüm demiyor ,kusur herzaman dış etkinlerde nedense

Yanıtla . 1Beğen 18 Ocak 12:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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