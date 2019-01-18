Yapımı bitmeyen kavşakta kaza!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, Seka Park 2. Etapta eski Mannesman Boru Fabrikası’nın yerine yapılan kongre merkezi inşaatı devam ediyor. Büyükşehir, yapımı devam eden kongre merkezi önüne dönel kavşak da yapıyor. Yaklaşık bir aydır yapımı devam eden dönel kavşakta bugün buzlanan yolda kayan bir araç kaza yaptı. Alınan bilgilere göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye ait araç, Plajyolu yönünden gelip, İzmit istikametine gidiyordu. Buzlanan yolda aniden fren yapınca kaymaya başlayan araç, yapımı devam eden dönel kavşağa uçtu. Sokak lambadına çarparak önü parçalanan araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Dönel kavşağın bölgede yolu daha da daralttığı, üstelik önlem alınmadan, yönlendirme yapılmadan inşaatın devam ettiği, özellikle geceleri sürücülere adeta tuzak görevi gördüğü belirtiliyor.