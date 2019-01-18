2. Küme’de ilk heyecanlar

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi 2018-2019 sezonu dün akşam Yenidoğan Serdar-Kirazlıyalı maçıyla başlıyordu. Yarın ise tam 28 takım daha ilk heyecanlarını yaşayacaklar. A, C, E ve G Grubu’na dahil maçlarda, transfer sezonunu hareketli geçiren takımların alacakları sonuçlar merakla bekleniyor. Lige yarın da devam edilecek. Yarın hangi statta, saat kaçta hangi maç var?

İşte günün futbol ziyafeti…

A-SELANİK-İZMİT KALE 17.00 M.A.KAĞITÇI

A-Ç.PLAJYOLU-ÇAYIRTEPE 15.00 AVNİ KALKAVAN

A-Y.BARBAROS-KÖRFEZ 17.00 ESENTEPE

C-KYÖD-YARIMCA 15.00 M.A.KAĞITÇI

C-ÜÇYOLDOĞU-TURGUT 18.00 CEPHANELİK

C-HEREKE GENÇLİK-MERT 15.00 ERKİN AKKAŞ

C-AKMEŞE-ŞİRİNTEPE G. 17.00 DERBENT

E-A.YENİKÖY-D.ESNAF 16.00 Ş.A. KULAKSIZ

E-KAVAKLI-ULAŞLI 19.00 KAVAKLI

E-YALAKDERE-UZUNTARLA 17.00 K.MÜRSEL

E-KIZDERBENT KARATEPE G.B 19.00 K.MÜRSEL

G-G.KALE-Ç.SERHAT 17.00 M.OKTAY

G-41 KARADENİZ-D.M.OSMAN. 19.00 M.OKTAY

G-DARICA-TAVŞANLI 14.00 NENE HATUN