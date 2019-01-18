Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:01 TSİ- Spor G: Bugün 12:04 TSİ

2. Küme’de ilk heyecanlar

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi 2018-2019 sezonu dün akşam Yenidoğan Serdar-Kirazlıyalı maçıyla başlıyordu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi 2018-2019 sezonu dün akşam Yenidoğan Serdar-Kirazlıyalı maçıyla başlıyordu. Yarın ise tam 28 takım daha ilk heyecanlarını yaşayacaklar. A, C, E ve G Grubu’na dahil maçlarda,  transfer sezonunu hareketli geçiren takımların alacakları sonuçlar merakla bekleniyor. Lige yarın da devam edilecek. Yarın hangi statta, saat kaçta hangi maç var?

İşte günün futbol ziyafeti…

A-SELANİK-İZMİT KALE                   17.00     M.A.KAĞITÇI 

A-Ç.PLAJYOLU-ÇAYIRTEPE           15.00     AVNİ KALKAVAN

A-Y.BARBAROS-KÖRFEZ                17.00     ESENTEPE

C-KYÖD-YARIMCA                           15.00     M.A.KAĞITÇI 

C-ÜÇYOLDOĞU-TURGUT               18.00     CEPHANELİK

C-HEREKE GENÇLİK-MERT            15.00     ERKİN AKKAŞ

C-AKMEŞE-ŞİRİNTEPE G.              17.00     DERBENT

E-A.YENİKÖY-D.ESNAF                  16.00     Ş.A. KULAKSIZ

E-KAVAKLI-ULAŞLI                          19.00     KAVAKLI

E-YALAKDERE-UZUNTARLA          17.00     K.MÜRSEL

E-KIZDERBENT KARATEPE G.B   19.00     K.MÜRSEL

G-G.KALE-Ç.SERHAT                     17.00     M.OKTAY 

G-41 KARADENİZ-D.M.OSMAN.     19.00     M.OKTAY 

G-DARICA-TAVŞANLI                     14.00     NENE HATUN

Bugün 12:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Derince Dumlupınar, Kocaeli şampiyonu mask
Derince Dumlupınar, Kocaeli şampiyonu
2. Küme’de ilk heyecanlar mask
2. Küme’de ilk heyecanlar
Kocaelili Yunus rakibimiz oldu mask
Kocaelili Yunus rakibimiz oldu
2. Küme de ‘Merhaba’ diyor mask
2. Küme de ‘Merhaba’ diyor
Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür mask
Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür
Velican'ın hayali gerçek oldu mask
Velican'ın hayali gerçek oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL