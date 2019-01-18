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MHP’ye 3 kadın aday daha başvurdu

MHP İzmit İlçe Teşkilatı üyesi üç kadın, İzmit Belediyesi Meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

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MHP İzmit İlçe Teşkilatı’nda İzmit Belediyesi Meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları sürüyor. Cumhur İttifakı çerçevesinde İzmit’te AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ü destekleme kararı alınmıştı. Bu kararın ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün talimatları doğrultusunda meclis üyeliklerine başvuru arttı. İzmit Belediyesi Meclis üyeliği aday adaylığı için 3 kadın MHP’li geçtiğimiz akşam MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’e belgelerini teslim etti. Başvuru sırasında MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİR"

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İzmit Belediyesi Meclis üyeliği aday adaylığı başvurusunun ardından açıklama yapan Şadiye Kirişçioğlu, “1965 Mersin doğumluyum, Murat ve Başak isimli iki çocuk annesiyim. Yerel seçimlerde meclis üyesi olmaktaki amacım kadınlarımızın siyasette daha iyi yerlerde olmamızı istiyorum. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de kadınlarımızı desteklediğini duyurmuştu. Ona da çok teşekkür ederim. Liderimiz kadınlarımıza verdiği değeri bir kez daha duyurdu. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşir. Bana bu fırsatı veren İlçe Başkanım Ahmet Yalçınöz ve İlçe Kadın Kolları Başkanım Hatice Urgancı’ya çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

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Kirişçioğlu’nun ardından söz alan Huri Demir, “1990 Trabzon Araklı doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünde okuyorum. 6 yıldır Kocaeli'nde yaşıyorum. Amacım kadınların her anlamda toplumda ilerlemesi ve ön planda tutulmasıdır” diye belirtti.

"KADINLAR SİYASETTE DE AYAKTA DURABİLİR"

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Son olarak söz alan Cansu Polat ise, “1987 Sakarya doğumluyum. Açık öğretim lisesi mezunu olup İngilizce dil eğitimi alıyorum ve üniversiteye hazırlanıyorum. Buradaki olma amacım kadınların her alanda olduğu gibi siyasette de ayakta durabileceklerine, desteklerimizle sorunların biraz olsun yardımcı olabileceğimize inanmaktayım.  MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanım Hatice Urgancı’ya desteklerinden dolayı da teşekkür ederim. MHP gibi bir partide meclis aday adayı olmaktan da onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

Bugün 12:03 TSİ - Siyaset

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