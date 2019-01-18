Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:14 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:13 TSİ

Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı"

Koruma Şirketler Grubu tarafından Derince 60 Evler'de inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Şükrü Aracı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2018 - 2019 Eğitim Öğrenim yılının 1. döneminde Derince Şükrü Aracı İlkokulu 4-A sınıfında okuyan 32 öğrencinin tamamı takdir belgesi almaya hak kazandı. Öğrenciler takdir belgelerini karneleri ile birlikte sınıf öğretmenleri Dilek Kaygın'ın elinden aldı. Dilek Kaygın 1. dönemin başarıyla bittiğini belirtti. Öğrencilere karne dağıtımı sırasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı hayatın her aşamasında israftan nasıl kaçınılıp, tasarruf sağlanacağına, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekildi. Karnelerini alan 4-A sınıfı öğrencileri 22 yıllık eğitimci öğretmenleri Dilek Kaygın ile başarılarını tescilledikleri takdir belgeleri ile okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bugün 12:14 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yarıyıl karne töreni Hereke’de mask
Yarıyıl karne töreni Hereke’de
Bilgi Küpü Koleji’nden yoğun katılımlı bursluluk sınavı mask
Bilgi Küpü Koleji’nden yoğun katılımlı bursluluk sınavı
Kâğıt Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor mask
Kâğıt Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor
Eğitimde yarın 'tatil zili' çalacak mask
Eğitimde yarın 'tatil zili' çalacak
Prof.Dr. İmamoğlu, öğrencilere bilgi verdi mask
Prof.Dr. İmamoğlu, öğrencilere bilgi verdi
Bilnet okulları ‘Sabahattin Ali’yi andı mask
Bilnet okulları ‘Sabahattin Ali’yi andı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL