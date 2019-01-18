Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı"

2018 - 2019 Eğitim Öğrenim yılının 1. döneminde Derince Şükrü Aracı İlkokulu 4-A sınıfında okuyan 32 öğrencinin tamamı takdir belgesi almaya hak kazandı. Öğrenciler takdir belgelerini karneleri ile birlikte sınıf öğretmenleri Dilek Kaygın'ın elinden aldı. Dilek Kaygın 1. dönemin başarıyla bittiğini belirtti. Öğrencilere karne dağıtımı sırasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı hayatın her aşamasında israftan nasıl kaçınılıp, tasarruf sağlanacağına, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekildi. Karnelerini alan 4-A sınıfı öğrencileri 22 yıllık eğitimci öğretmenleri Dilek Kaygın ile başarılarını tescilledikleri takdir belgeleri ile okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.