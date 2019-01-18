U-14 Ligi’nde tempo yükseldi

Yeni başlayan liglerden biri olan U14 Futbol Ligi’nde tempo iyice yükseldi. Hafta içi oynanan maçlardan sonra yarın ve Pazar da yoğun bir gündemle oynanacak olan ligde, yarın 15 maç var.

Program şöyle…

A-41 FK-KOCAELİ GENÇ 14.00 CEPHANELİK

B-KOC.1937 SEKA -İZMİT FK 13.00 M. ALİ KAĞITÇI

B-DER.BİRLİK-KÖRFEZ İLÇESİ 11.00 DERİNCE SUNİ

C-İLİMTEPE FK-B.DERİNCE 15.00 ESENTEPE

D-YEŞİLOVA-İLİMTEPE G.B 16.00 CEPHANELİK

E-GÖL.ÇİFTLİK-GÖLCÜK İ.Y 13.00 KAVAKLI

E-İHSANİYE-YAZLIK 15.00 KAVAKLI

F-B.DOĞANTEPE-GÖLCÜK 13.00 ÖMER H.DEMİR

F-KULLAR-HİSAREYN 12.00 Ş.A.KULAKSIZ

F-G.KARADENİZ-G.ŞİRİNKÖY 11:30 KAVAKLI

G-MUTLUKENT-G.BEYLİKBAĞI 12.00 BEYLİKBAĞI

G-TRAKYA-YAVUZ SELİM 11.00 METİN OKTAY

G-ÇAYIROVA-ÇAYIROVA G.B 13.30 Ç.KUŞTEPE

H-D.K.BAYRAMM.PAŞA 12.00 NENE HATUN

H-ÇAYIROVA B.EĞ.-Ç.Ş.PINAR 12.00 Ç.KUŞTEPE