U-16 Ligi’nde 6 maç var

Haftanın hemen hemen her gün maç oynanan ligi olan U16 Futbol Ligi’nde yoğunluk sürüyor. Yarın da ligde 5 maç oynanacak. D, E, G ve H grubunda oynanacak maçlar öğle seansına yayıldı.
Program şöyle…
D-BAŞİSKELE B.-HARB-İŞ 14.00 Ş.A.KULAKSIZ
E-ÇAMCUKUR-KARTEPE B. 15.00 KARAMÜRSEL
G-B.KARADENİZ-MFENARİ 13.30 BEYLİKBAĞ
H-DİLOVASI B.-BEYLİKBAĞI 15.00 DİLOVASI
H-41 KARADENİZ-S.ORHAN 13.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz