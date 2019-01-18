U-16 Ligi’nde 6 maç var

Haftanın hemen hemen her gün maç oynanan ligi olan U16 Futbol Ligi’nde yoğunluk sürüyor. Yarın da ligde 5 maç oynanacak. D, E, G ve H grubunda oynanacak maçlar öğle seansına yayıldı.

Program şöyle…

D-BAŞİSKELE B.-HARB-İŞ 14.00 Ş.A.KULAKSIZ

E-ÇAMCUKUR-KARTEPE B. 15.00 KARAMÜRSEL

G-B.KARADENİZ-MFENARİ 13.30 BEYLİKBAĞ

H-DİLOVASI B.-BEYLİKBAĞI 15.00 DİLOVASI

H-41 KARADENİZ-S.ORHAN 13.00 M.OKTAY