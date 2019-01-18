1. K. U19 Ligi’ne 5 maçla devam

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne yarın oynanacak 5 maçla devam edilecek. A, C ve D gruplarındaki maçlar 5 ayrı statta oynanacak.
Günün programı yöyle…
A-HİSAREYN-KÖRFEZ İLÇESİ 15.00 HİSAREYN
C-GÖLCÜK İ.Y ÇINARLI 17.00 KAVAKLI
C-HEREKE YILDIZ-BEKİRDERE 18.00 E. AKKAŞ
D-MUSTAFAPAŞA-ÇERKEŞLİ 15.00 M.OKTAY
D-Ç.GÜMÜŞ-ÇAYIROVA 16.00 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz