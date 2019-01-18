İzmit Belediye - Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi İzmit Belediyespor, şanssızlığı kırmak için yenilgi serisine son vermek istiyor. Ancak rakip de bir dünya devi olan Galatasaray. İzmit Atatürk Spor salonunda oynanacak maç yarın saat 17.00’de başlayacak. Tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi bir izdiham bekleniyor.