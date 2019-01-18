Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi İzmit Belediyespor, şanssızlığı kırmak için yenilgi serisine son vermek istiyor. Ancak rakip de bir dünya devi olan Galatasaray. İzmit Atatürk Spor salonunda oynanacak maç yarın saat 17.00’de başlayacak. Tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi bir izdiham bekleniyor.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
İzmit Belediye - Galatasaray
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi İzmit Belediyespor, şanssızlığı kırmak için yenilgi serisine son vermek istiyor.
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Bugün 12:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz