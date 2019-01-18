U-16 basketbolda erkeklerin günü

Kocaeli U16 Basketbol Ligi’nde erkeklerin üç grubuna dahil toplam 5 maç, Derince ve Gölcük’te oynanacak.
İşte yarının programı…
14:00 C Kocaeli Basket-Kağıt A Derince
15:30 C Y.Serdar- İzmit DSİ Derince
17:00 A İzmitspor - Gölcük Us Derince
12:00 B Güneş Gel.- Yenikent B 17 Ağustos
13:30 B Gölcük Bel.- G.Yıldızları 17 Ağustos
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz