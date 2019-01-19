Yarın farklı bir heyecan daha yaşanacak. Hokey Analig Seçme müsabakaları Derince Spor Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar sabah 10.00’da başlayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:27 TSİ
Hokey’de Analig seçme heyecanı
Yarın farklı bir heyecan daha yaşanacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz