Hentbolda Gebze Anibal kupayı kaldırdı: 23-14

Okullar Arası Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği’nde şampiyon Gebze Anibal Anadolu Lisesi oldu.

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9 okulun katıldığı organizasyonun final maçında, Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile İzmit Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi, Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kalesinde ilk golü gören Gebze Anibal, maçın devamında üstün bir oyun ortaya koydu ve mücadeleyi 23-14 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

İLK İKİ TAKIM

Organizasyonda üçüncülüğü ise Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi elde etti. Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Birinci olan Gebze Anibal ile ikinci olan İzmit Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Erdem ÖVÜÇ