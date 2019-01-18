Liseler Arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde de en büyük belli oldu. 4 takımın lig usulü oynadığı maçların ardından Başiskele Anadolu Lisesi’ni 17-2 mağlup eden Deniz Yıldızları MTAL, birinciliği elde etti. Körfez Atatürk Anadolu Lisesi de Derince Anadolu Lisesi karşısında 15-2’lik bir galibiyet elde ederek, organizasyonu ikinci bitirdi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Birinci olan Deniz Yıldızları MTAL ilimizi gruplarda temsil edecek.
Bugün 12:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:48 TSİ
Hentbol kızlarda Şampiyon: DENİZ YILDIZLARI
Liseler Arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde de en büyük belli oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:47 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz