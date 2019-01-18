Hentbol kızlarda Şampiyon: DENİZ YILDIZLARI

Liseler Arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde de en büyük belli oldu. 4 takımın lig usulü oynadığı maçların ardından Başiskele Anadolu Lisesi’ni 17-2 mağlup eden Deniz Yıldızları MTAL, birinciliği elde etti. Körfez Atatürk Anadolu Lisesi de Derince Anadolu Lisesi karşısında 15-2’lik bir galibiyet elde ederek, organizasyonu ikinci bitirdi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Birinci olan Deniz Yıldızları MTAL ilimizi gruplarda temsil edecek.