Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:49 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:52 TSİ

Gece yarısı değişti! Kiracılara müjde

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece torba kanun görüşmeleri sırasında kiracıları sevindirecek önemli bir düzenleme yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre, sözleşmede farklı bir hüküm belirlenmemişse, konut kiraları Yİ-ÜFE’ye göre artırılıyor. Kiracı ve mülk sahibi farklı oranlarda kira belirleyebiliyorlar ancak yapılacak artış tutarı Yİ-ÜFE’yi aşamıyordu. Geçmiş yıllarda Yİ-ÜFE artışı, genellikle TÜFE'nin altında seyrediyordu. Ancak, son üç yıldır Yİ-ÜFE daha fazla artıyor. TBMM’de dün gece kabul edilen torba kanun Meclise sunulurken, Yİ-ÜFE yerine artışların TÜFE’ye göre yapılması öngörüldü. Kira artışı yapılacak aydan geriye doğru son 12 aylık dönemde aydan aya TÜFE’de ne kadar değişim olmuşsa, o oranda artış yapılacaktı. Genel Kurul’da dün gece siyasi parti grupları tarafından ayrı ayrı önerge verilerek bunda da değişikliğe gidildi. Kira artışında, aydan aya TÜFE değişimi yerine TÜFE'deki “12 aylık ortalamalara göre değişim” dikkate alınacak.

KİRACININ KAZANCI NE OLACAK?

Gerek Yİ-ÜFE’de, gerekse TÜFE’de 12 aylık ortalama enflasyon, genellikle aydan aya enflasyonun altında seyrediyor. Örneğin, Yİ-ÜFE olsaydı bin liralık kira ocak ayında yüzde 33.64 artırılarak bin 336 liraya kadar çıkartılabilecekti. Kanun teklifi ilk haliyle Meclis’ten geçseydi, bu kez bin liralık kira ocakta yüzde 20.30’a kadar artırılarak bin 203 lira olacaktı. Dün gece kabul edilen önergeyle ise bin liralık kira ocakta en fazla yüzde 16.33 oranında artışla bin 163 liraya kadar yükseltilebilecek.

ÖNCEKİ AYLARDA MAKAS DAHA AÇIKTI

Aydan aya TÜFE ile 12 aylık ortalama TÜFE  makası, enflasyonun hızlı arttığı aylarda daha da açılıyor. Aydan aya 12 aylık TÜFE değişimi eylülde yüzde 24.52, ekimde yüzde 25.24, kasımda yüzde 21.62 olurken, 12 aylık ortalama TÜFE değişimi aynı aylarda sırasıyla yüzde 13.75, yüzde 14.90 ve yüzde 15.63 olarak gerçekleşti. Fark eylül ve ekim aylarında 10 puanı aştı. Kiracı ve mülk sahibi, farklı şekilde de sözleşme yapabilecek. Örneğin ÜFE ile TÜFE artış oranlarının ortalamasına göre kira artışı belirlenebilecek. Ancak, sözleşmede belirlenen yönteme göre hesaplanacak artış tutarı, 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşamayacak.

Bugün 12:49 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Suya indirim talebi reddedildi mask
Suya indirim talebi reddedildi
KSO, 16 üyeyi SİLDİ! İşte o şirketler... mask
KSO, 16 üyeyi SİLDİ! İşte o şirketler...
Vatandaşa kötü haber! Soğanın fiyatı 10 TL'yi bulabilir mask
Vatandaşa kötü haber! Soğanın fiyatı 10 TL'yi bulabilir
21 yıllık şirketin iflası açıklandı! mask
21 yıllık şirketin iflası açıklandı!
Karakadılar: Kartepe’de gondol turizmi başlayacak mask
Karakadılar: Kartepe’de gondol turizmi başlayacak
İkinci el oto piyasası durma noktasına geldi... mask
İkinci el oto piyasası durma noktasına geldi...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL