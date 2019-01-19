3.Lig 3.Grup’ta lider Bayburt, sezonun ikinci yarısının ilk maçında bugün sahaya çıkıyor. Kocaelispor taraftarına kabir azabı çektiren ve stada almayan 1461 Trabzon takımının, Bayburt taraftarına nasıl bir ev sahipliği yapacağı merak konusu olacak. İkinci sıradaki Kocaelispor ise yarın 13.00’te Fatsa deplasmanında sahaya çıkacak.
GÜNÜN PROGRAMI:
13.00 1461 TRABZON-BAYBURT
13.30 TURGUTLU-BAĞCILAR
13.30 H.EDİP ADIVAR-SERİK B.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz