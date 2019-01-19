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Bugün 08:30 TSİ- Spor G: Dün 12:53 TSİ

1461 Trabzon-Bayburt

3.Lig 3.Grup’ta lider Bayburt, sezonun ikinci yarısının ilk maçında bugün sahaya çıkıyor.

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3.Lig 3.Grup’ta lider Bayburt, sezonun ikinci yarısının ilk maçında bugün sahaya çıkıyor. Kocaelispor taraftarına kabir azabı çektiren ve stada almayan 1461 Trabzon takımının, Bayburt taraftarına nasıl bir ev sahipliği yapacağı merak konusu olacak. İkinci sıradaki Kocaelispor ise yarın 13.00’te Fatsa deplasmanında sahaya çıkacak.

GÜNÜN PROGRAMI:

13.00 1461 TRABZON-BAYBURT

13.30 TURGUTLU-BAĞCILAR

13.30 H.EDİP ADIVAR-SERİK B.

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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