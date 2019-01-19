Kocaelispor, Fatsa yolcusu

Yarın Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bugün yola çıkıyor. İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait 16.00 uçağı ile Ordu-Giresun Havaalanı’na gidecek olan Yeşil Siyahlılar, Fatsa Yalçın Resort Otel’de kampa girecek.

MAÇ SAAT 13.00’TE BAŞLACAK

Kocaelispor, yarın saat 13.00’te Fatsa İlçe Stadı’nda başlayacak olan Fatsa Belediyespor maçının ardından yine THY’ye ait 18.50 uçağı ile İstanbul Atatürk Havaalanı’na inecek. Bu arada maç kadrosuna profesyonel yapılan iki genç Erkan Gültepe ve Melih Süleyman arasından Erkan’ın 18 kişilik kadroda olabileceği tahmin ediliyor.