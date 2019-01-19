Kocaelispor taraftarı Fatsa’da da takımını yalnız bırakmayacak. 3 otobüs dolusu taraftar bu akşam 22.00’de yola çıkacak ve 120 kadar 12. adam gidiş-dönüş toplam 1500 kilometrelik bir mesafe kat edecek.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:55 TSİ
3 otobüs gidiyoruz
Kocaelispor taraftarı Fatsa’da da takımını yalnız bırakmayacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz