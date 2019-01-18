Reşad Ferhad Sadıkov: Hep kalbimdesin Kocaelispor!..

Kocaelispor’un unutulmaz stoperlerinden Azerbaycan Milli Takım Kaptanı Reşad Ferhad Sadıkov’dan Kocaelispor camiasına selam var. 16 Haziran 1982 doğumlu olan ve 2004 ile 2005 yıllarında Azerbaycan’da yılın futbolcusu seçilen Sadıkov, Antalya’da Karabağ takımı ile yaptığı kampta İzmitli ve Kocaelispor fanatiği Enes Çetin ile bir araya geldi.

KARABAĞ’DA OYNUYOR

Enes, Kocaelispor formasını başarılı futbolcuya imzalatırken, Kocaelispor ile unutamayacağı günler geçirdiğini ifade etti. Sadıkov sosyal medya hesabından “Kocaelispor hep kalbimdesin, Hodrimeydan” paylaşımı yaptı. 2008-2009 sezonunda Kocaelispor ile 16 maçta forma giyen Azeri stoper bu sezon Azerbaycan Premier Ligi’nde Neftçi Bakü ile liderliği paylaşan Karabağ Ağdam takımı ile 18 maçta sahadaki yerini aldı.