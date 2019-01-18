Alexa Hart yarın görücüye çıkıyor

İzmit Belediyespor Kulübü’nün yeni Birleşik Amerikalı basketbolcusu Alexa Hart, İzmit Belediyesi’ne geldi ve kulüp başkanı Muhammed Öztürk ile tanıştı. Yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade eden Hart’ın Galatasaray maçında sahadaki yerini alabileceği belirtildi. Amerikalı basketbolcu İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak maçta ilk kez görücüye çıkacak.