İzmit Belediyespor Kulübü’nün yeni Birleşik Amerikalı basketbolcusu Alexa Hart, İzmit Belediyesi’ne geldi ve kulüp başkanı Muhammed Öztürk ile tanıştı. Yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade eden Hart’ın Galatasaray maçında sahadaki yerini alabileceği belirtildi. Amerikalı basketbolcu İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak maçta ilk kez görücüye çıkacak.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:56 TSİ
Alexa Hart yarın görücüye çıkıyor
İzmit Belediyespor Kulübü’nün yeni Birleşik Amerikalı basketbolcusu Alexa Hart, İzmit Belediyesi’ne geldi ve kulüp başkanı Muhammed Öztürk ile tanıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz