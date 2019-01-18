Babalı Spor Kulübü Çintimar’ı ziyaret etti

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 26-27 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde derece alan Kocaeli Babalı Dalga Sörfü Kulübü antrenörlerini, sporcularını ve Kandıra Spor İlçe Müdürü İlhan Şerif Aykaç’ı kabul etti. Çintimar, elde edilen başarıdan ötürü Kandıra ekibini kutlarken, sporcular, teknik ekip ve Müdür Aykaç, desteklerinden ötürü Muzaffer Çintimar’a teşekkür ettiler.