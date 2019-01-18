Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 26-27 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde derece alan Kocaeli Babalı Dalga Sörfü Kulübü antrenörlerini, sporcularını ve Kandıra Spor İlçe Müdürü İlhan Şerif Aykaç’ı kabul etti. Çintimar, elde edilen başarıdan ötürü Kandıra ekibini kutlarken, sporcular, teknik ekip ve Müdür Aykaç, desteklerinden ötürü Muzaffer Çintimar’a teşekkür ettiler.
Bugün 12:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:57 TSİ
Babalı Spor Kulübü Çintimar’ı ziyaret etti
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 26-27 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde derece alan Kocaeli Babalı Dalga Sörfü Kulübü antrenörlerini, sporcularını ve Kandıra Spor İlçe Müdürü İlhan Şerif Aykaç’ı kabul etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:55 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz