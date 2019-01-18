Arifiye Kalaycı’ya 3 İzmitli daha!..

Sakarya Süper Amatör B Grubu’nda Play-Off oynamak isteyen Arifiye Kalaycı ilimizden 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı. Orta sahada forma giyen Arda Kaval, kanat oyuncusu Burak Şeker ve stoper Mesut Horos, komşuya gitti. Arifiye temsilcisi bugün yine İzmitlilerin bol olduğu Akova Barışspor ile karşılaşacak. Hendek Suni Çim Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.