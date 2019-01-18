Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 12:58 TSİ

Ozan Albayrak Tavşancıl’da!

İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan Ozan Güneş, Tavşancılspor ile anlaştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan Ozan Güneş, Tavşancılspor ile anlaştı. Yarın baraj maçında Alikahya ile karşılaşacak olan Tavşancıl ekibinde Ozan’ın sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor. Sol bek, sol stoper ve sol açıkta oynayabilen 1994 doğumlu futbolcu, Kocaelispor, Belediye Derince ve Çınarlıspor’da da forma giydi.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
"Muhteşem" açıldı mask
"Muhteşem" açıldı
Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında mask
Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında
2. Küme de ‘Merhaba’ diyor mask
2. Küme de ‘Merhaba’ diyor
Derince Dumlupınar, Kocaeli şampiyonu mask
Derince Dumlupınar, Kocaeli şampiyonu
Kocaelili Yunus rakibimiz oldu mask
Kocaelili Yunus rakibimiz oldu
2. Küme’de ilk heyecanlar mask
2. Küme’de ilk heyecanlar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL