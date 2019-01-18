Ozan Albayrak Tavşancıl’da!

İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan Ozan Güneş, Tavşancılspor ile anlaştı. Yarın baraj maçında Alikahya ile karşılaşacak olan Tavşancıl ekibinde Ozan’ın sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor. Sol bek, sol stoper ve sol açıkta oynayabilen 1994 doğumlu futbolcu, Kocaelispor, Belediye Derince ve Çınarlıspor’da da forma giydi.