İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan Ozan Güneş, Tavşancılspor ile anlaştı. Yarın baraj maçında Alikahya ile karşılaşacak olan Tavşancıl ekibinde Ozan’ın sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor. Sol bek, sol stoper ve sol açıkta oynayabilen 1994 doğumlu futbolcu, Kocaelispor, Belediye Derince ve Çınarlıspor’da da forma giydi.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:58 TSİ
Ozan Albayrak Tavşancıl’da!
İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan Ozan Güneş, Tavşancılspor ile anlaştı.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz