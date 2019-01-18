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Kaptan Uğur Daşdemir, Karagümrük ile anlaştı

2.Lig’de sıkıntılı günler yaşayan Darıca Gençlerbirliği’nde kaptan da ayrıldı.

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2.Lig’de sıkıntılı günler yaşayan Darıca Gençlerbirliği’nde kaptan da ayrıldı. Uğur Daşdemir, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Murat Aydın ile yaptığı görüşmede, kendilerine vaat edilen ödeme sözlerinin tutulmaması nedeniyle sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcunun, böylece ikinci Darıca G.B. kariyeri sona erdi. Zor günde takımını yalnız bırakmayarak elini taşın altına koyan, özellikle Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında takım arkadaşlarına ağabeylik yaparak ‘örnek kaptan’ profili çizen Daşdemir, artık dayanılacak ve sabredilecek bir durumun kalmadığını belirterek Darıca’ya veda etti. Uğur’un 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından, Darıca’nın da rakibi olan Fatih Karagümrük takımıyla anlaştığı öğrenildi. Öte yandan kısa bir süre önce yolların ayrıldığı orta saha oyuncusu Tuncay, tekrar takıma döndü. Ancak, dün itibarıyla 11’i tamamlayamayacak kadar az oyuncusu olan Darıca ekibinin zahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu oldu.

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