Gebze, Kocaeli Stadı sınavı öncesi eksiklerini gördü: 2-1

3. Lig temsilcimiz Gebzespor, son provayı Pendik’te yaptı. Antalya kampında 4 hazırlık maçı oynayarak ikinci yarıya ısınan Mor-Menekşeler, hafta sonu Kocaeli Stadı’nda oynayacağı Şile Yıldız maçının provasını yaptığı hazırlık maçında ise Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu. Pendik Stadı’nda mücadeleye Alptekin, Oktay, Nurullah, Sırat, Serhat, Saruhan, Murat, Erkam, Oğuz Küçük ve Oğuz Başaran’dan kurulu ilk 11 ile çıkan Gebzespor’da teknik direktör Alaettin Çiçek, kadroda bulunan tüm oyuncuları son kez maç ortamında görme fırsatı buldu.

GOLÜ OĞUZ BAŞARAN ATTI

5.dakikada 1-0 geriye düşen Menekşe, dakikalar 27’yi gösterdiğinde Oğuz Başaran ile 1-1’i yakaladı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. Skordan çok oyuncularının gösterdiği performansa önem veren ve bu doğrultuda istediğini alan teknik direktör Alaettin Çiçek, tüm oyuncuları oynatarak takımdaki herkesin forma şansı olduğunu gösterdi. 2. Lig’de yer almanın etkisiyle Gebze’ye göre daha iyi oyun ortaya koyan Pendikspor, 80.dakikada bir gol daha bularak maçı 2-1 kazanan taraf oldu.

VALİ BEY’E DE ÖZEL DAVET…

Gebzespor Kulüp Başkanı Abbas Sır, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u Pazar günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan Gebzespor-Şile Yıldızspor maçına davet etti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin Wellborn Luxury Hotel’de düzenlediği 16 Ocak Basın Onur Günü balosuna katılan Vali Aksoy, Başkan Sır’ın maç daveti sonrasında, yarın için önemli bir programı olmadığı taktirde maça gelmek istediğini söyledi. Vali Aksoy’un Gebzespor maçına gelecek olmasından şeref duyacaklarını belirten Başkan Sır, sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı Vali Aksoy’a teşekkür etti.