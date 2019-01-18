İzmit temizlendi

İzmit’te bir yıl içinde 125 bin 860 ton çöp toplandığı açıklandı. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, günde ortalama 345 ton çöp toplanıyor. Yetkililer, 51 mahalle 50 köyde evsel atıkların düzenli şekilde toplandığını belirterek “ her gün 26’sı gündüz 9’u da gece olmak üzere 36 araç ve 100’den fazla personel ile 34 mahallede her gün diğer mahallerde de 2-3 günde bir evsel atıklar aksatılmadan toplanmaktadır” dediler.

4500 TON İNŞAAT ATIĞI

İzmit’te aylara göre en çok çöp 11 bin 562 ton ile Haziran ayında, en az ise 8 bin 859 ton ile Şubat ayında toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince inşaat atıkları, molozlar, bahçe atıkları ile kullanılmış ev eşyaları da çöplerden ayrı olarak toplanıyor. Geçen bir yıl içinde 7 adet kamyon, 4 adet iş makinası ve 30’a yakın personel ile 4500 kamyon moloz ve inşaat atığı, 2000 kamyon da bahçe atığı ve eski ev eşyası toplandığı kaydedildi.