Yıldız Entegre’ye çevre ödülü verildi

Uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çevre konusundaki çalışmalarıyla da orman ürünleri sektörünün öncüsü haline gelen Yıldız Entegre, bu faaliyetlerini özel bir ödülle taçlandırdı. Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen “İSO 2018 Çevre Ödülleri” bünyesinde “İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü 2018”in sahibi oldu.

DOĞAYI KORUYORLAR

Yıldız Entegre’nin Akhisar tesislerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulama nedeniyle verilen ödülü, Resmi ve Dış İlişkiler Müdürü Bülent Yücelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan teslim aldı. Yücelen, “Şirketimizin sosyal sorumluluk yaklaşımının temelini ‘Ağacın İzinde’ yaklaşımı oluşturuyor. Doğadan ilham alarak ülkemize değer katıyoruz, üretirken doğayı koruyoruz. Bu çabalarımızın ülkemizin en büyük şirketlerinin üye olduğu İstanbul Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok değerli. Çevre dostu projelerimizle üretmeye, değer katmaya ve tüm bunları yaparken doğayı öncelemeye devam edeceğiz” dedi.

ÇEVRE DOSTU

Yıldız Entegre’nin Akhisar tesisinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulama, birçok başlıktan oluşuyor. Egzoz gazı temizleme sistemi, yağ buhar arıtım sistemi, odun külü, odun talaşı gibi atıkların değerlendirilmesi, atık su arıtma prosesi, atık suların geri kazanılması, tehlikesiz ahşap atık ve ahşap ambalaj atık geri kazanım lisansı, çevre karne uygulaması, bilimsel tezlere çevre konusunda destek, biyokütle atıklarından enerji elde edilmesi ve tüm bunların sonunda karbon ayak izinin düşürülmesi basamaklarından oluşan sistem, kullanılmaya başlandığı günden itibaren oldukça başarılı sonuçlara ulaştı.