Zeytinoğlu: Kocaeli, ihracatta rekor kırdı

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kocaeli'nin 2018 yılında 28.6 milyar dolar ihracat, 48.5 milyar dolar ithalat ile dış ticarette rekor başarılara imza attığını vurgulayan Zeytinoğlu, “2018’de ilimizden rekor seviyede ihracat gerçekleştirildi. Türkiye genelinde iller sıralamasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. 2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 23.6, ithalatımız yüzde 2,1 oranında arttı. İlimizde ihracat artış oranının, ithalat artış oranının çok üzerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracatındaki bu ivmelenmede, ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik sektörleri de ihracatlarını arttıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz. ” dedi.

İHRACAT PAYI YÜZDE 45

Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 77 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle 2018 yılında Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7’sini karşıladığını belirterek, “İlimiz ülkemiz ihracatının yüzde 17’sini tek başına karşıladı. 2017’de bu oran yüzde 14,7 idi. İthalatın ise yüzde 21.8’ini karşıladı.” dedi. Otomotiv sektörünün 2018’de de ihracat şampiyonu olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Kocaeli otomotiv ve yan sanayi 2017’ye göre ihracatını yüzde 19 oranında arttırdı. Toplam ihracatınızdaki payı yüzde 45 oldu. İkinci sırada yer alan kimya sanayinin ise ihracatımızdaki payı yüzde 26 oldu." dedi.