Karamürselli, öğrencilerden huzur dolu şiir ve müzik dinletisi

Müziğin ve şiirin insan vücudu üzerindeki etkisine dikkat çekmek isteyen, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ortaklaşa çalışmaları sonucunda, şiir ve müzik dinletisi düzenlendi. Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan vekili Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti ilçe belediye başkan adayları, daire amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirler ve söylenen şarkılar ilgi ile takip edildi.

"ÜSTÜN KILAN AKIL"

Şiir ve müzik dinletisi sebebiyle katılımcılara kısa bir konuşma yapan, Okul Müdürü Muammer Aksoy, “İnsanoğlunu diğer varlıktan üstün kılan aklı, bilgisi ve bildiğini nesilden nesile aktarabilmesidir. Bilgiyi arayıp bulmak insanın vazifesidir. Bu güzellik arayışının bir ürünüdür. İnsan gelişiminin zirvesinde güzellik arayışının cevap bulmasıdır. Şiir, sözün en güzel şekilde söylenmesidir. Şiir ile duygu ve düşüncelerimizi en özlü şekilde ifade edebiliyoruz. Bazen anlatamadığımız duygularımızı, düşüncelerimizi birkaç mısralık şiir ile anlatabiliyoruz” ifadelerini kullandı.