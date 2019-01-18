Mühendis adaylarına sektör anlatıldı

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Kulübü, sektöre girmeye hazırlanan mühendis adaylarının, çalışma hayatında karşılaşacakları zorluklara hazır olmalarını amaçlamak adına, konferanslar düzenledi. Konferanslar, iki ana başlık altında oluşturuldu. Üniversite’nin Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferanslarda, SeçGEO Mühendislik Genel Müdürü Har. Müh. Hamdi Seçilmiş bilgilendirmelerde bulundu. Seçilmiş, sektöre girmeye hazırlanan mühendis adayları ile deneyimlerini paylaştı.

MEZUNİYET SONRASI

Harita Mühendisleri tarafından düzenlenen konferanslardan bir başkası ise, öğrencilerin mezuniyet sonra kariyer planlamaları konusunda gerçekleştirildi. TÜRKSAT A.Ş.’de Yazılım Mimarı olarak çalışan Bil. Yük. Müh. (Har. Müh.) Türker Akbulut, tarafından gerçekleştirilen sunuma, mühendislik öğrencileri yoğun katılım sağladı. Akbulut, meslek hayatının nasıl şekillendiği konusunda bilgiler paylaşırken, yazılım sektörüne yönelmek isteyen öğrencilerin de sorularını yanıtladı.