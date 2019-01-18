Karamürsel’de gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile tanınan Karamürsel El Ele Derneği, İlçe Müftüsü ve personeline nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Karamürsel İlçe Müftülük Binası’nda gerçekleştirilen ziyarete, Dernek adına, Başkan Melih Mercan ve yönetim kurulu katıldı. Ziyaret hakkında bilgi veren başkan Mercan, “Sayın Müftü ile hem hayata geçirilen hem de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuştuk, ziyaretten oldukça memnun ayrılıyoruz “ dedi. Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ‘Sağlıklı nesillerin yetişmesi için Tamamen gönüllü olarak büyük fedakârlıda yürüttüğünüz bu hizmetlerinizde şahsınızı ve tüm yönetiminizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim’ diye konuştu.
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El Ele Derneği, müftülüğü ziyaret etti
Karamürsel’de faaliyetlerini sürdüren, Karamürsel El Ele Derneği, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’i makamında ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz