KOÜ ve Arman Tasarım işbirliği yapacak

Üniversitenin ve sanayinin bazı alanlarda ortaklaşa çalışması gerektiğini vurgulayan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Arman Tasarım ve Ürün Geliştirme Hizmetleri ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO)'nin girişimleriyle yapılan anlaşmada imzayı Kocaeli Üniversitesi adına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı atarken, Arman Tasarım adına ise Genel Müdür Murat Armağan imza attı.

İşbirliği iyi niyet anlaşmasının detayları

* Birlikte yürütülecek bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları,

* İşbirliği kapsamında yapılacak projelerin (TÜBİTAK, SANTEZ ve AB projeleri) ulusal ve uluslararası proje destek programları ve fonlarından faydalandırılması hizmetleri

* Birlikte gerçekleştirilecek ortak proje ve tezlerin çıktılarından oluşan makale ve bildiri çalışmaları

* Sanayici-proje-akademisyen eşleştirilmesi gibi faaliyetleri

* Taraflar arasında rutin deneylerin yapılmasına yönelik çalışmaları

* Öğretim üyelerinin firmaya yapacakları danışmanlık çalışmaları

* Üniversitenin lisans öğrencilerinin stajlarını firmayla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmaları

* Karşılıklı seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmaları kapsıyor.