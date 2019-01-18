Karaosmanoğlu, inşaat mühendisleriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odasını makamında kabul etti. Ziyarette, sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve yaşam kalitesini küresel ölçekte arttırmak adına neler yapılabileceği konusunda fikir- alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. İnşaat Mühendisleri Odası, İnşaatların sadece mesleğin içinde bulunanları değil, vatandaşları da doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut ve üyelerinin yanı sıra, Eski Başkanlardan Tolga Ok’ta katıldı.

İNSAN GÜCÜ

Ziyarette İnşaat Mühendisliği alanındaki fikirlerini paylaşan Başkan Karaosmanoğlu, “Günümüz dünyasında; daha nitelikli, daha donanımlı, çağın ruhuna uygun, mühendisler yetiştirmek çok önemlidir. Ancak bütün bunlardan daha da önemlisi Türkiye gibi, 21’inci yüzyıla hazırlanan Kocaeli gibi ağır sanayinin, yüksek teknolojinin merkezi olan bir şehir için, yetişmiş insan gücü olmazsa olmazdır” şeklinde konuştu.

VATANDAŞA ÖZGÜVEN

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin kentimiz için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hem kentimizin hem de ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan tüm mühendislerimize şükranlarımı sunuyorum. Özellikle teknik alandaki son yıllarda yaşanan atılımlar ülkemizde yaşayan her vatandaşımıza büyük özgüven vermiştir. Dünyada ve bölgemizde söz sahibi olan Türkiye’nin tüm mühendislik alanlarında yakalayacağı yüksek ivme, katma değeri yüksek ürünlerin yanı sıra daha kaliteli yapıların yapılmasına vesile olacaktır” dedi.