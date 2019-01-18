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Komek kursiyerleri çocuklar için üretti

KOMEK’te kurs gören vatandaşlar, kurs esnasında ürettikleri atkı, eldiven, bere gibi ürünleri yardıma muhtaç çocuklara gönderdi.

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Kocaeli Meslek Edindirme Kursları olarak bilinen KOMEK, kış günlerinde imkânsızlıktan dolayı yeteri kadar giyinemeyen çocuklara, palto, bere, atkı ve eldiven yardımı yaptı. Kursiyerler bu yardımları, bir nevi zekât olarak gördüklerini söyledi.  Yeniköy Kurs Merkezi’nde eğitim alan dikiş ve el örgüsü kursiyerleri, kısa bir süre önce kurs merkezinin yakınındaki bir okulda ihtiyaç sahibi 4 kız öğrenci olduğu bilgisini aldı. Kursiyerler, ihtiyaç sahibi olduğunu öğrendikleri çocuklar için hemen harekete geçti. Soğuk kış günlerinde bu çocukların üşümemesi için palto dikimine karar verildi. İlk olarak okula gidilerek çocukların ölçüleri alındı ve ardından malzemeler temin edilerek Yeniköy Kurs Merkezi’nde dikim işlemi için kollar sıvandı.

MUTLU OLDULAR

Palto diken kursiyerler arasında yer alan ve aynı zamanda bir İngilizce öğretmeni olan Ebru Arıcan, projeye destek verdikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi. Arıcan, “KO-MEK’te giyim branşında eğitim alıyorum. Burada eğitim alırken, ihtiyaç sahibi çocukların olduğunu duyduk ve hemen tüm arkadaşlar harekete geçtik. Onlara palto diktik. El örgüsü branşındaki arkadaşlarımızı da bere ve atkı ördüler. Aldığımız eğitimin özellikle de çocuklara faydalı olmasından son derece mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.

Bugün 14:29 TSİ - Eğitim

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