Yücel’in Çiçekleri Kocaeli galası yapıldı

Cumhuriyet döneminin önemli bakanları arasında yer alan ve Köy Enstitülerini hayata geçirerek, binlerce gencin iyi eğitim almasını sağlayan Hasan Ali Yücel’in hayatının anlatıldığı, “Yücel’in Çiçekleri” belgeselinin, Kocaeli galası gerçekleştirildi. Gala, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılması ve Anadolu Eğitim Sen Kocaeli İl Başkanı, Mehmet Alperdem’in katılımcıları selamlamasının ardından başladı. Kocaeli’de ilk defa gösterime giren belgesel; akademisyenler, kitle örgütleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. Galanın sonunda, Köy Enstitüsü öğretmenlerinden Muharrem Açıl sahneye davet edilerek onurlandırıldı, Açıl sahnede gözyaşlarına hâkim olamadı.