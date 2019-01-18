İSU çalışanları göz sağlığı eğitimi aldı

İSU Genel Müdürlüğü, çalışanlarının sosyal, kültürel ve teknik yönde gelişimlerinin sağlanmasının yanı sıra, sağlık alanında da bilgi sahibi olması gerektiğini kaydederek, personellerine göz sağlığı konusunda eğitim verdi. Yetkililer, çalışırken mental sağlığın yanı sıra fiziksel sağlığın da çok önemli olduğunu vurguladı. İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Göz Sağlığı ile ilgili sağlık semineri, Kurumun değişik birimlerinde çalışan yönetici ve personelin katılımı ile Arıtma Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Acıbadem Hastanesi doktorlarından Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berna Özkan, Göz sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Seminerde katılımcılara, göz sağlığı hakkında paylaşımda bulunan Doktor Özkan, “Günümüzde yoğun olarak kullandığımız teknolojinin, hayatımızın birçok alanında kolaylık sağlamasına rağmen bu nimetlerin sağlığımız yönünden bizlere birçok olumsuz geri dönüşleri oluyor. Ofis ortamında saatlerce uygun olmayan pozisyonda oturup bilgisayara bakmak, gözü uzun süre aynı noktaya sabitlemek gözlerimizin birçok hastalığa yakalanmasına sebep oluyor. Vücudumuzun her bir organında oluşan hasar, günlük yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla gözümüze iyi bakmazsak yaşam kalitemiz düşer ve yaptığımız hiçbir işte verim elde edemeyiz.” diye konuştu.

HEDİYE TABLO

Eğitime katılan İSU Personellerinin, Doktor Özkan’ı dikkatle dinlediği kaydedildi. 40 personelin katıldığı seminerin bir bölümü soru cevap şeklinde ilerledi. Personeller, Özkan’a, göz sağlığı konusunda yaşanan sıkıntılar hakkında soru sordu. Sohbet havasında geçen seminerde, İSU Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanı Nafiz Kızılkaya, Prof. Dr. Berna Özkan’a “Ebru Tablo” hediye etti.